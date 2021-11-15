الجيش اليمني يعلن عن عملية كبرى ضد ميليشيا الحوثي.. تفاصيل

أعلن الجيش اليمني، تنفيذ ضربة قوية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة مأرب اليمنية.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقع "26 سبتمبر" إن مدفعية الجيش استهدفت صباح اليوم، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة الكسارة (شمال غربي مأرب)، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرهم.

وأضافت الدفاع اليمنية أن القصف أدى إلى تدمير آليات قتالية وعربات تابعة للحوثيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن مقتل 80 مسلحا من جماعة الحوثيين، وتدمير 19 آلية عسكرية لها، إثر 22 عملية استهداف لآلياتها وعناصرها في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، وفي محافظة البيضاء المجاورة وسط البلاد، ومحافظة الجوف الحدودية مع السعودية خلال 24 ساعة.

وتستمر عمليات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي تستمر في قصفها المتواصل للأراضي السعودية.