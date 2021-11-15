الملكة رانيا تنشر صور عائلية في ذكرى ميلاد الملك الحسين.. شاهد

نشرت الملكة رانيا ، مجموعة من الصور للعائلة ، بمناسبة ذكرى مولد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام".

وعلقت الملكة رانيا: “لمة العيلة بعد حفل التكريم الذي أقيم اليوم بمناسبة ذكرى مولد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ”.

وكانت احتفلت الملكة رانيا بذكرى استقلال المملكة الخامس والسبعين عبر حسابها الشخصي إنستجرام.

ونشرت الملكة رانيا، صورة لها برفقة الملك وعلقت قائلة: “مع جلالة الملك خلال احتفال بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس والسبعين والذي أقيم بالأمس في قصر رغدان العامر”.

ويحيي الأردنيون في الخامس والعشرين من مايو الجاري، الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.