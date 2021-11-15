صحيفة أمريكية: ترامب يبيع فندقه التاريخي في واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن توصل مؤسسة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اتفاق معCGI Merchant Group، على بيع فندق ترامب في واشنطن بقيمة 375 مليون دولار.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر أن شركة CGI Merchant Group، وهي شركة استثمارية مقرها ميامي الأمريكية، توصلت إلى اتفاق مع مؤسسة ترامب لتأجير فندق ترامب الواقع في شارع بنسلفانيا بالعاصمة واشنطن.

كما أضاف التقرير أن مؤسسة CGI Merchant Group قد أبرمت صفقة مع شركة Hilton Worldwide Holdings Inc، لتغيير اسم فندق ترامب المكتوب بالذهب على واجهة الفندق.

وقالت المصادر للصحيفة إنه بمجرد الانتهاء من الصفقة، ستتم إدارة الفندق من قبل مجموعة والدورف أستوريا التابعة لهيلتون. ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تتم عملية البيع مطلع العام المقبل 2022.

وتدرس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي شروط الإيجار بين منظمة ترامب والحكومة الفيدرالية وتحقق في قضية تضارب محتمل للمصالح.