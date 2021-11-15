حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 935 حالة إيجابية.. البابا تواضروس|لأول مرة يكشف تفاصيل الاجتماع المغلق لبيان 3 يوليو 2013.. سيف القذافي يبرأ فصائل الزنتان من بتر أصابع يده

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

طارق شوقي عن منهج 4 ابتدائي: الفيديوهات الركيكة والتمثيليات دي لا معنى لها

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هجوم أولياء الأمور حول أزمة منهج سنة رابعة ابتدائي.



كوبر: وحشتني مصر والفتة.. وسعيد بتواجد عصام الحضري كمدرب لحراس الفراعنة

أعرب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن سعادته بالتأهل الي المرحلة الأخيرة من الصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .



الصحة: تسجيل 935 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 64 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 791 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 287682 حتى اليوم.



الناتو فعلها.. سيف القذافي يبرأ فصائل الزنتان من بتر أصابع يده

أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، امس الأحد، بأن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات الليبية، لخوض الانتخابات الرئاسية.



أمطار لمدة يومين.. الأرصاد السعودية تصدر توقعات الطقس

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، عن توقعه بتقلبات جوية على عدد من المناطق خلال اليومين القادمين.



تعليق عمرو أديب على ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الانتخابات الرئاسية الليبية ستشهد الكثير والكثير، مضيفا أن هناك مرشحون في الانتخابات المرتقبة معروفين.





بسبب خطأ.. بيضة تسبب حروق شديدة لـ رجل في الوجه والصدر

بسبب بيضة واحدة يعيش رجل مع ألم لا ينتهي في الصدر والوجه، حتى أنه نقل إلى المستشفى ليكتشف أنه مصابًا بحروق شديدة في وجه وصدره، وذلك بعد أن ارتكب خطأ أثناء قيامه بتسوية البيض المسلوق.



"لازم نفتح عقولنا ومينفعش نتراجع لورا".. لميس الحديدي تعلق على أزمة المسرحية المثيرة للجدل |فيديو

علقت الاعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار بعدما أعلنت الفنانة ، إلهام شاهين استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى، من خلال مسرحية "المومس الفاضلة" ومهاجمة النائب أيمن محسب، المسرحية معتبراً أن طريقة التناول والمعالجة للمسرحية غير مناسبة للشعب المصري، قائلة : " الفن له رقابة وحيدة هي الرقابة على النصوص ولايجب أن يتعدد الرقاباء".



أبرز تصريحات البابا تواضروس| لأول مرة يكشف تفاصيل الاجتماع المغلق لبيان 3 يوليو 2013.. احترسوا من هذا الفخ.. ويوجه رسالة هامة لـ الشباب

حل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم ضيفا علي قناه “اكسترا نيوز ” واصدر العديد من التصريحات نعرض لكم ابرزها :





إيه التخلف اللي المجتمع بقى فيه ده .. مافيش ورانا غير الهوس الجنسي!.. إلهام شاهين ترد على منتقدي المسرحية

علقت الفنانة إلهام شاهين على أزمة مسرحية " المومس الفاضلة "، وعلى تصريحات النائب الدكتور "أيمن محسب" ، الذي ذكر أن اعتراضه ليس على العمل ولكن على المسمى في حد ذاته والذي يمثل لفظاً صادماً، قائلة : "كلمة المومس " هي لغة عربية فصحى وموجودة في كتب الدين، وفيه حديث عن الرسول بيقول كلمة " المومس الفاضلة "، وهي تلك " المومس " التي وجدت كلباً يعاني العطش وسقته من مياه البئر بعدما خلعت حذائها وقامت بربطه في خمارها .. وربنا دخلها الجنة، ده حديث معناه كده".





قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

ساعات قليلة وتبدأ المؤسسات الحكومية في تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى مكان عمله، فما هي العقوبات والجزاءات الإدارية التي ستوقع على المخالفين؟