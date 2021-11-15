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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب صربيا يتصدر ترند تويتر بعد الفوز على البرتغال والتأهل إلى كأس العالم .. شاهد

صدى البلد

تصدر منتخب صربيا ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد الفوز على البرتغال في الدقيقة الأخيرة و الوصول إلى كأس العالم .

 

ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر : هاشتاج " صربيا وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

و خسر المنتخب البرتغالي، أمام ضيفه الصربي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة، والمقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر 2022، بهدفين مقابل هدف.

وصعد منتخب صربيا لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

وسجل ريناتو سانشيز، الهدف الأول للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

وسجل دوسان تاديتش هدف التعادل لمنتخب صربيا في الدقيقة 33.

وسجل المنتخب الصربي هدف التقدم في الدقيقة 90، من ركلة ركنية، أرسلت عرضية من الجانب الأيمن للملعب، ناحية اللاعب المنطلق على القائم البعيد، وهو أليكساندر ميتروفيتش الذي سدد الكرة برأسه في الزاوية الضيقة للحارس لتسكن الشباك.


ورفع المنتخب الصربي رصيده للنقطة 20 على صدارة المجموعة، ليتأهل رسميًا لمونديال قطر، فيما توقف رصيد البرتغال عند 17 نقطة في المركز الثاني، وينتقل لخوض منافسات الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.
 

البرتغال قطر كأس العالم صربيا

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