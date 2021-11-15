أخبار الرياضة.. موسيماني يهاجم التحكيم الأفريقي.. تفاصيل استبعاد عبدالله السعيد من المنتخب.. كوبر: وحشتني الفتة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

ربيع ياسين: انتقلت للأهلي مقابل 100 جنيه

كشف ربيع ياسين نجم كرة القدم المصرية السابق عن قيمة انتقاله للنادي الأهلي في السبعينيات.

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مرشح مستبعد من انتخابات الأهلي : بطانة سوء تقود محمود الخطيب للانزلاق بعيدًا عن مبادئ النادي

قال وليد الفيل، المرشح المستبعد من انتخابات الأهلي، إنه كان من الممكن أن يطلب عدة طلبات في الدعوى التي أقامها، قد تضر بمصلحة النادي، مشيرًا إلى أن استبعاده كان بفعل فاعل.

بيراميدز يوضح تفاصيل استبعاد عبد الله السعيد من المنتخب للإصابة

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز، إن النادي تابع مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، الذي أثبت إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وفقًا للتشخيص المبدئي.

نسي نجاحي.. ربيع ياسين: اتحاد الكرة ظلمني

قال ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن اتحاد الكرة ظلمه خلال مهامه مع منتخبات الناشئين.

موسيماني يهاجم التحكيم الافريقي

هاجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، التحكيم الأفريقي بعد خسارة منتخب بلاده أمام غانا بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرًا فنيًا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة قبل التراجع عن القرار

قال حمزة الجمل، نجم مصر والإسماعيلي السابق، إن طلعت يوسف مدرب الدراويش السابق، قامة كبيرة في التدريب وقدم الكثير في مسيرته، معتذرًا له كابن من أبناء الإسماعيلية، عن التصريحات التي صدرت ضده من رئيس النادي يحيى الكومي، قبل رحيله عن النادي مستقيلًا.



كوبر: وحشتني مصر والفتة.. وسعيد بتواجد عصام الحضري كمدرب لحراس الفراعنة

أعرب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن سعادته بالتأهل الي المرحلة الأخيرة من الصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .



رئيسة كرواتيا تحتفل بالتأهل منتخب بلادها الي كأس العالم| صور

أعربت كوليندا جرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا السابقة عن سعادتها بتأهل منتخب بلادها إلى نهائيات كأس العالم، 2022.



مواعيد مباريات اليوم 15-11-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 15 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ، ولعل ابرز المواجهات بين منتخب إنجلترا امام سان مارينو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم .