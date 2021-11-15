عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"وول ستريت جورنال": أزمة نقص الشرائح الإلكترونية تجبر الشركات المصنعة على استخدام نماذج أقل تقنية

صدى البلد

 ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أزمة نقص الشرائح الإلكترونية تجبر الشركات المصنعة على استخدام نماذج أقل تقنية. 

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها اليوم /الإثنين/، أن المسؤولين التنفيذيين لعدد من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات التي تعاني من نقص يجدون حلولاً بديلة لإعادة تصميم المنتجات وشحن وحدات غير مكتملة والتركيز على النماذج القديمة ذات التقنية الأقل.


وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سنوات من إضافة ميزات رقمية مثل الشاشات والاتصال اللاسلكي، يتراجع صانعو الأجهزة والمركبات مؤقتًا، لمواصلة توفير المنتجات للتجار والمستهلكين وسط نقص في أشباه الموصلات الذي يتوقعه مسؤولو الصناعة أن يستمر في العام المقبل.


وتأثرت عدة قطاعات عالميا بأزمة نقص الشرائح الإلكترونية وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات. 
تُستخدم الشرائِح الإلكترونية على اختلاف أنواعها في مجالاتٍ واسعةٍ ومتزايدةٍ بشكلٍ يوميٍّ مع التقدم المتسارع للتكنولوجيا، لكن يبقى أهم استخداماتها في مجال الحوسبة، حيث مكنت هذه الشرائح الإلكترونية من تقليل استخدام آلاف الترانزستورات الموجودة في جهاز الكمبيوتر البدائي والاستعاضة عنها ببعض الشرائح الإلكترونية التي أتاحت بدورها صناعة أجهزة الكمبيوتر الصغيرة التي نستخدمها هذه الأيام.

ترشيحاتنا

تمديد فترة غياب محمد العويس عن الأهلي السعودي

قوات تيجراي تقترب من السيطرة على طريق جيبوتي- أديس أبابا

هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟.. الافتاء ترد

بعد عامين من الرسم و التجميع .. طالب ثانوى عام يصنيع سيارة ملاكى من الخردة

شيفروليه كورفيت تستعرض قوتها وتاريخها العريق

أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 15-11-2021

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

وفاة والد الفنانة يسرا اللوزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ