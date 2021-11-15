البحر الأحمر تنتهي من تلقيح العاملين ضد كورونا.. و تطبق قرار الوزراء بمنع الدخول

طبقت اليوم محافظة البحر الأحمر القرار الذى اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.

وشكلت محافظة البحرالأحمر غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرار داخل الديوان العام وبمجالس المدن ومديريات الخدمات وتفقد اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر الديوان العام فى ساعة مبكره من اليوم وتابع إجراءات تنفيذ القرار الوزاري.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر أن جميع العاملين بديوان عام محافظة البحرالأحمر ومجالس المدن ملقحين بلقاح فيروس كورونا بنسبة 100%ولا يوجد أى شخص لم يلقح وحتى من كانوا متخوفين من اخذ اللقاح تم الاجتماع بهم وعمل لقاءات مع أطباء تابعين لوزارة الصحة وتم أعطاهم جرعات اللقاح بعد اقتناعهم بذلك مشيرا إلى أن محافظة البحر الأحمر من المحافظات التى نادرا ما تجد شخص غير ملقح سواء فى المصالح الحكومية أو فى القطاع الخاص أما القطاع السياحي فنسبة التلقيح فأقام فيروس كورونا بلغت ١٠٠،%.

الجدير بالذكر أن ومن المقرر أيضًا بداية من الأول من ديسمبر المقبل تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعة والموظفين، غير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل، إلا بتقديم شهادة أنه حصل على الجرعة الأولى على الأقل.

وأوضح أنه في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر انقطاعًا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الخدمة الوطنية.

وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أنه سيتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بكل دقة داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في الوزارة تلقوا اللقاح.

بدورها تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبارًا من غد الإثنين 15 نوفمبر، تطبيق قرارات مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعدم السماح للطلاب بدخول المعلمين والإداريين المديريات والإدارات والمدارس، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.