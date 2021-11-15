محمد جاد: منتدى شباب العالم يعمل على تبادل الثقافات المختلفة بين شباب العالم

قال الإعلامي محمد جاد، إن عودة منتدى شباب العالم من جديد خطوة إيجابية وخبر سعيد لكل شباب مصر والعالم، لأنه المظلة التى يجتمع تحتها شباب من كل أنحاء العالم.

وأضاف الاعلامى محمد جاد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن منتدى شباب العالم يعمل على تبادل الثقافات المختلفة بين شباب العالم، وهو فرصة لتبادل الحضارات والرؤى المختلفة وفرصة للتواصل بين الشباب والشخصيات العامة والقادة في العالم.

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو ترويجيا جديدا للمنتدى القادم.

وأعلن خلاله عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي على الفيديو رسالة للدعوة لحضور المنتدي، تقول: "من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام، مصر".