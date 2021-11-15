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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن: اختيارات كيروش غريبة ورمضان صبحي الأفضل في مصر

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن المنتخب الوطني يضم مجموعة من العناصر المميزة، مشددا على أن النتيجة سيئة أمام أنجولا.

وقال حسن : "منتخب انجولا كان افضل من المنتخب الوطني خاصة فى الشوط الأول، وأخشي على الفراعنة فى المباراة الفاصلة بسبب خبرات منتخبات التصنيف الأول".

وأضاف: "اختيارات كارلوس كيروش غريبة للغاية واستبعاده لمحمد شريف أمام ليبيا لم يكن مقنعا، ورمضان صبحي أفضل لاعب فى مصر".

وضمن منتخب مصر التأهل بشكل رسمي للمرحلة الأخيرة المقررة في مارس المقبل،  بعد تعادله مع مضيفه أنجولا بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

ورفع منتخب مصر رصيده بهذا التعادل إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة السادسة قبل جولة من النهاية، ليضمن التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتلتقي مصر بضيفتها الجابون، غدا الثلاثاء، في الثالثة عصرا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام دور المجموعات.

إبراهيم حسن نادي الاتحاد السكندري المنتخب الوطني أنجولا كارلوس كيروش

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