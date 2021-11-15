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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر ينافس على 3 ميداليات في اليوم الثاني للبطولة العربية لدراجات الطريق

صدى البلد

تتواصل اليوم منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، والتي تشهد مشاركة 8 دول وتستمر منافساتها حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، والمقامة في القاهرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

 

وتنطلق منافسات اليوم الثانى للبطولة والتي تبدأ بسباق فرق ضد الساعة لفئة الكبار، والذي يشارك فيه منتخب مصر بفريق يضم ٤ لاعبين وهم يوسف أحمد ذكي وأحمد خالد أحمد وعاصم الحسين خليل وحسن محمد عمرو، ويسعي منتخبنا لمنافسة علي المراكز الاولي للسباق الذي يشارك فيه 6 منتخبات أخرى هي قطر والمغرب والسعودية والإمارات والكويت والجزائر.


كما يتطلع منتخب مصر لمنافسة علي ميدالية أخرى في سباق فرق ضد الساعة ناشئين والذي يشارك فيه بفريق يضم ٤ لاعبين وهم سيد أحمد حسين ومحمد إبراهيم عثمان وعمر السعيد عبد الفتاح ونادر على رجب، ويشارك في السباق 6 منتخبات أخرى هي المغرب والكويت والأردن والسعودية والجزائر والإمارات.


كذلك يشارك منتخب مصر اليوم في سباق فردي ضد الساعة لمتحدي الإعاقة، ويمثل الفراعنة في هذا السباق 6 لاعبين وهم أحمد محمد عبد الحميد وكريم محمود عبد التواب وعبد الجواد فكري عبد الجواد وعبد الرحمن صلاح عبد الرحمن وعلى إبراهيم سعد ومحمد أحمد شعبان، ويتنافس السداسية المصري مع 5 لاعبين من دول الإمارات والمغرب والجزائر لحصد ميداليات السباق.

 

ومن المقرر أن يسلم الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة اللاعبين الفائزين الميداليات عقب انتهاء كل سباق، وذلك بمشاركة المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات وعدد من مسئولي وقيادات الاتحادين العربي والمصري .

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