عوض تاج الدين: ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تنته بعد.. وهذا هو شرط تخطيها

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تنته، معقبا: "هناك تذبذب في عدد الحالات ومن كرم ربنا أن تزايد الأعداد نسبته بسيطة".

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الذروة تنتهي في حالة ثبات أعداد المصابين لعدد من الأيام ومن ثم تنخفض الإصابات، متابعا:" مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في ذلك الوباء وفيروس كورونا مثل أي فيروسات والغالبية العظمة من الحالات خفيفة إلى متوسطة".

ونوه " تاج الدين " أن نسب حالات التي تحتاج لعلاج في المستشفيات تتراوح بين 10% إلى 15% فقط، وباقي الحالات يتم علاجها من الخارج، معقبا:" التعامل الطبي مع كورونا أصبح بحرفية كبيرة".

وأردف " تاج الدين " أن الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40% من الشعب المصري حتى نهاية العام الجاري ، مع الوضع في الاعتبار نسبة عدد الشباب الكبير الأقل من 18 عاما.

وأكد " تاج دين " أن هناك احتياطيا استراتيجيا بمستشفيات العزل من الأدوية والمعدات، وهو ما يعكس توافر الأماكن والأجهزة لأي مريض يحتاج لمستشفى أو رعاية جيدة .