اختبار طبي لـ أبو الفتوح اليوم لحسم مشاركته فى مباراة مصر و الجابون

يخضع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر الأساسى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى اختبار طبي اليوم من أجل حسم مشاركته مع المنتخب فى مباراته أمام الجابون المقرر إقامتها غدا بملعب برج العرب فى الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .



ويعانى أبو الفتوح من إصابة تعرض لها خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام أنجولا والتى أقيمت مساء الجمعة الماضى وانتهت بالتعادل 2/2 .



ومن المقرر أن يخضع أبو الفتوح إلى اختبار طبي لحسم مشاركته فى مباراة الغد وإن كانت المؤشرات تشير إلى غيابه خاصة إنه لم يخوض تدريب أمس .



وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كلا من :حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و عبد الله السعيد (بيراميدز) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

وغادر مساء أمس عبدالله السعيد صانع الألعاب معسكر المنتخب بعد إصابته فى العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن مواجهة الجابون .