بسبب عبد الله السعيد .. أزمة بين بيراميدز وجهاز منتخب مصر

شهدت الساعات الأخيرة، أزمة كبيرة بين نادي بيراميدز ومنتخب مصر، بسبب عبد الله السعيد نجم الفريق.

وأبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، استيائه الشديد من جهاز منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، بسبب عدم الإبلاغ بإصابة عبدالله السعيد.

وأصيب عبد الله السعيد في مباراة أنجولا، وأعلن النادي صباح أمس، عن ذلك، بعد المباراة بـ 48 ساعة.

وقال سعيد في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، تم تجاهل إبلاغنا بإصابة عبدالله السعيد بعد 48 ساعة.

وتابع: “وائل جمعة مدير منتخب مصر صديقي المقرب لكني أشعر بالاستياء لعدم إبلاغنا بالإصابة”.

وأوضح أن الإصابة شد في الخلفية، مشيرًا إلى أنه لن يلحق بمواجهة المصري: "نتمنى أن يغيب عن هذه المباراة فقط، ويكون جاهز لما تبقى من المباريات".

وينضم عبد الله السعيد، لبيراميدز اليوم، الإثنين، على أن يخضع لبعض الفحوصات، للكشف عن موقفه وتحديد موقفه من العودة للتدريبات.

وضمن منتخب مصر التأهل بشكل رسمي للمرحلة الأخيرة المقررة في مارس المقبل، بعد تعادله مع مضيفه أنجولا بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

ورفع منتخب مصر رصيده بهذا التعادل إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة السادسة قبل جولة من النهاية، ليضمن التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتلتقي مصر بضيفتها الجابون، غدا الثلاثاء، في الثالثة عصرا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام دور المجموعات.