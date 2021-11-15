في ذكرى ميلاد صاحبة الـ 100 مسرحية.. ملامح من حياة فاطمة رشدي

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة فاطمة رشدي، التي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.



ولدت فاطمة رشدي ، في مدينة الإسكندرية في عام 1908، بدأت العمل الفني عندما أسند لها الفنان أمين عطا الله دورًا في إحدى المسرحيات التي تقدمها فرقته، ومن بعدها تنقلت في العمل بين العديد من الفرق المسرحية، حيث عملت مع عبدالرحمن رشدي وسيد درويش وعزيز عيد ويوسف وهبي.



ومنذ منتصف حقبة العشرينات، أتيح لفاطمة رشدي أن تصير بطلة لعدد كبير من المسرحيات، منها: (الصحراء، القناع الأزرق، النسر الصغير، الحرية).



وبعد انفصال فاطمة رشدي عن عزيز عيد، كونت فرقتها المسرحية الخاصة، والتي صارت من أكثر الفرق المسرحية شهرة.

واتجهت فاطمة رشدي ، للسينما في أواخر العشرينات، وكان أول أفلامها هو (فاجعة فوق الهرم) في عام 1928، وقامت بعده ببطولة العديد من الأفلام حتى أواسط الخمسينات، منها (ثمن السعادة، العامل، الطريق المستقيم، مدينة الغجر، العزيمة، الجسد). اعتزلت الفن في أواخر الستينات، وتوفيت في عام 1996 عن عمر يناهز 87 عامًا.

يعد فيلم الزواج الذي أنتج في عام 1933 هو التجربة الوحيدة لفاطمة رشدي كمؤلفة ومخرجة ، ولكنها شاركت كممثلة فى عدد من الاعمال .



وقدمت فاطمة رشدي ، عدد كبير من المسرحيات على أدنى حد من التقدير يصل إلى 100 مسرحية ، وأطلق اسمها على اسم إحدى الشوارع الكبرى بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.



حصلت فاطمة رشدي ، على واحدة من أول الجوائز المقدمة للعاملين بصناعة السينما، والتي منحتها لجنة مراقبة التمثيل بوزارة المعارف عن فيلم الزواج.



وتزوجت فاطمة رشدي خمس مرات، الأول كان عزيز عيد الذى علمها القراءة والكتابة وأصول التمثيل وضمها إلى فرقة رمسيس لتحصل على البطولة المطلقة، وأطلق عليها لقب «سارة برنار الشرق»، خاصة أن برنار قامت ببطولة العمل نفسه فى لغته الأصلية ، ولكن انفصلت عنه وأسفرت الزيجة عن ابنتها الوحيدة.



وتزوجت بعدها من المخرج كمال سيلم ولم تستمر الزيجة طويلا لتقرر الانفصال.



وتزوجت الثالث وهو المخرج محمود عبد الجواد ، ولم تستمر أيضا الزيجة حتى قررت الانفصال، وبعد ذلك تزوجت من رجل أعمال وأخيرا ضابط بالبوليس.