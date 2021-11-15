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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الهيئة العربية توقع بروتوكولا ثلاثيًا لتعميق التصنيع المحلي والعمل بالغاز الطبيعي

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس"عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال الصناعي. 

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي  بين العربية للتصنيع، وشركة "جاز تون" إحدى شركات  مجموعة سعد الدين،وشركة "ويست بورت" الإيطالية العالمية. 

وبمقتضى البروتوكول الجديد، سيتم تصنيع مجموعات تحويل وتشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، على أن يتم نقل  التكنولوجيا والتدريب والبحوث والتطوير  من خلال  شركة "ويست بورت" الإيطالية العالمية. 

في هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع  كافة مجموعات عمل تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال إستغلال الإمكانيات التصنيعية الوطنية ،بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سعد الدين والخبرة الإيطالية العالمية في هذا المجال. 

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  أنه أتفق على زيادة نسب المكون المحلي  لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه  الصناعة ، والعمل علي خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكررئيس الهيئة العربية للتصنيع،  أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية .

لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر 

من جانبه، أشار  السيد "ماركو سيماندي" نائب رئيس شركة "ويست بورت" إلى تطلع الشركة لعقد الشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال مجموعات تشغيل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن تعزيز الفرص التسويقية للإنتاج المشترك لتلبية الإحتياجات المتزايدة بالسوق المحلي وبالمنطقة العربية والأفريقية .

وبدوره ، أشاد الدكتور "محمد سعد الدين" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعد الدين  بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات تصنيع مجموعات تشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، في إطار توجه الحكومة لتعزيز كافة الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها  للعمل بالغاز الطبيعي.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة الصناعية تعميق التصنيع المحلي ويست بورت الإيطالية العالمية

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