رئيس الأعلى للإعلام : مستقبل الأمم ورقيّها يقاس برعايتها لأطفالها

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع اليونيسيف، جلسة حوارية حول (حقوق الطفل الأساسية في القانون وكيفية التناول الإعلامي)، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه انطلاقا من كون الطفل ذخيرة المستقبل ورجل الغد وأمل الأوطان، تسعى كل الدول والمجتمعات أن توفر له كل أسباب الرقيّ، وتحيطه بمختلف أنواع الرعاية كى ينشأ سليم العقل والبدن.

جاء ذلك خلال جلسة "الطفل فى تماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي"، التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقره بماسبيرو بالشراكة مع "يونيسيف".



وأضاف جبر، أن مستقبل الأمم يكمن فى مدى نجاحها فى رعاية أطفالها بطريقة سليمة، لأن رقي الأمم وتقدمها يقاس بمدى اهتمامها بأطفالها ورعايتهم، فكلما اتسعت المساحة المخصصة للأطفال فى الأفق الفكري لمجتمع ما، فذلك يعني أن هذا المجتمع قد وضع عينيه على المستقبل الذى تعبر إليه المجتمعات عبر استثمارها فى الإنسان وتنميته.



وشدد جبر على أن احترام الدولة لحقوق الأطفال، يمنحهم الكرامة الإنسانية والحرية من أجل تهيئتهم لخوض حياة الكبار.



وأوضح أن مدونة السلوك الإعلامي للطفل المصري تركز على ضرورة احترام الأطفال في المعاملة كأفراد كاملين يحق لهم التمتع بجميع الحقوق الإنسانية.



حضر الجلسة، د. سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأحمد صبري ممثلا للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار حسام الدين شاكر ممثلا عن مكتب النائب العام والقاضي علي منصور ممثلا عن مكتب وزير العدل، والمستشار محمد بيومي ممثلا عن وزارة العدل، وممثلين عن اليونيسيف، وممثلين عن المؤسسة المصرية للنهوض - إيفاك، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.