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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة الخطيب.. غدا طارق قنديل في ضيافة أحمد موسى

صدى البلد

يحل طارق قنديل المرشح لعضوية مجلس الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب ضيفا على الإعلامي احمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد غدا الثلاثاء.

طارق قنديل سيتحدث إنجازات مجلس الخطيب في الأربع سنوات الماضية من 2017 وحتى 2021 وتأسيس شركات الأهلي وبالأخص شركة الكرة الذي يتولى منصب العضوية بها ومتى ستدير المنظومة الكروية في النادي الى جانب كيفية طرح اسهم الشركة للتداول وفوائد ذلك تسويقيا واستثماريا

الحديث سيتضمن أيضا عرض لبرنامجه الانتخابي وبرنامج قائمة محمود الخطيب في دورتها الثانية بعد ان طرأ عليها بعض التغيرات في أعضائها بانضمام محمد الغزاوي ودكتور محمد شوقي في العضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن.

الانتخابات الحالية تشهد صراع على منصب امانة الصندوق بين خالد مرتجي ( قائمة الخطيب) وخالد الدرندلي مستقل فيما احتفظ العامري فاروق بمنصب نائب رئيس القلعة الحمراء لدورة ثانية ولكن هذه المرة بالتزكية.

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