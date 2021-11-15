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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد درويش: كنت أول رئيس بعثة للحج يسافر بماله الشخصي

الدكتور أحمد درويش،
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق

قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنها كانت المرة الأولي فى تاريخ بعثة الحج المصرية أن يكون رئيس بعثة الحج يسافر على حسابه الشخصي وليس علي حساب الحكومة المصرية، وهذا ما فعله هو.

 

وأضاف الدكتور أحمد درويش، خلال حواره ببرنامج كنوز الوطن المذاع على أخبار مصر ، تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أنه كان هناك كمية كبيرة من منظومة القيم التي نشأ بها، موضحا أنه من الأشخاص التي لديها اقتناع شديد جدا فى أنه كل ماقدره الله للشخص كان جميل وأنسب.

 

وتابع أن لديه طموحات عالية جدا، معقبا: “كان عندي أهداف عايزة أعملها أما مسكت الوزارة، منها هدف بطاقة الأسرة، والتي كانت من 2006، أى تعمل منذ 15 عام، وبطاقة الموظف وبطاقة ميزة”.

 

وأشار إلى أن رحلة العمل العام لديه بدأت فى يوليو عام 2000 عندما طلب منه الدكتور أحمد نظيف تقديم المشورة فى أد برامج تدريب الشباب، وانتهت فى مايو 2017 عندما خرج من منصبه كرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أحمد درويش بعثة الحج المصرية كنوز الوطن منظومة القيم رحلة العمل العام

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