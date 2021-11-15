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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على نصيحة كيروش لـ نجوم منتخب مصر قبل مواجهة الجابون

منتخب مصر
منتخب مصر

طالب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة الجابون المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب برج العرب ، فى إطار الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من أجل الفوز بالمواجهة .

 

ويرى كيروش، أهمية الفوز بمواجهة الجابون المقبلة ، رغم حسم التأهل بشكل رسمي إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال ، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث والسير بخطى ثابتة نحو التقدم فى التصنيف الخاص بالمنتخبات الإفريقية والذى سيفرق كثيرا فى قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال .

 

وعقد كيروش ، جلسة  مع لاعبيه بعد حسم التأهل إلى المرحلة الأخيرة من المونديال، مؤكدا على أهمية الفوز فى جميع المباريات المقبلة سواء الرسمية أو الودية، من أجل تحسين التصنيف الخاص بالمنتخب سواء على المستوى العالمى أو الإفريقي .

 

وشهدت الساعات الماضية ، استبعاد عبدالله السعيد من معسكر المنتخب ببرج العرب، بعد تأكد إصابته بشد فى العضلة الخلفية ، وغيابه عن مواجهة مصر والجابون .



وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) .

 

الدفاع : أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) ومحمد كناريا ( سموحة ) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

 

الهجوم: محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

كارلوس كيروش منتخب مصر الجابون كيروش كأس العالم 2022

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