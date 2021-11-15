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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تجري اختبار ترقي أحزمة الكاراتيه

صدى البلد

شهدت المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات عرساً رياضياً إجتمع فيه لاعبو منتخب الكاراتيه وجهازهم الفنى بلجنة حكام اختبار الأحزمة بالاتحاد المصرى للكاراتيه حيث تمت اختبارات الأحزمة للاعبى الكاراتيه والتى انتهت بنجاح ساحق لجميع اللاعبين.

ومن جانبهم أشاد أعضاء لجنة الاختبار بالمستوى الفني الرائع للاعبي الكاراتيه بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات وقاموا بتقديم الشكر للجهاز الفني للكاراتيه بقيادة كابتن حسين زامر المدير الفني وذلك تحت الإشراف العام من مجلس أمناء المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات و الأستاذ الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة والدكتور إسلام عرفة نائب المدير التنفيذي والدكتور حسام ولاء السليني مدير النشاط الرياضي والسادة مشرفي التنطيم النشاط الرياضي هادي محمد ومحمود محمد ومحمد محسن ومحمد علي وأحمد إبراهيم.

جدير بالذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات استضافت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار فعاليات بطولة التنس الأرضي للألعاب الفردية على مستوى الجمهورية لطلبة وطالبات المعاهد العليا والمتوسطة بمنطقة القاهرة والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي بمشاركة ١٥ لاعبا و٧ لاعبات بواقع ١٢ معهدا على مستوى الجمهورية بالبطولة وقد شهدت فعاليات البطولة تكريم الطلبة والطالبات لحصولهم على المراكز الأولى بالبطولة.

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