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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4.4 طن لحوم مجمدة فاسدة قبل ترويجها بالقليوبية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

نفذت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، حملة تموينية مكبرة على السلاسل التجارية ومصانع الاغذية والتعبئة لضبط السلع المعروضة فى الأسواق ، وفى المحلات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، أسفرت الحملة عن ضبط 6 طن لحوم غير صالحة ومجهولة المصدر و750 عبوة زيت طعام مجهول المصدر وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية ، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية لضبط السلع والتفتيش على مراحل الانتاج والتعبئة والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

 

 أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة  لحفظ  السلع الغذائية عثر بها على 4,4 طن لحوم مجمدة  بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية. 

 

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ لحفظ السلع الغذائية بها  1,8 طن  لحوم مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة  قبل طرحها فى الأسواق.

 

 وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية عثر به على 750 عبوة زيت طعام منتج نهائى بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة  و1700 عبوة فارغة وملصق معدة للتعبئة  تمهيداً لطرحها بالأسواق.

 

من ناحية أخرى ، أمرت نيابة طوخ فى القليوبية بحبس المتهم بسرقة شركة أدوية 4 أيام على ذمة التحقيق ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

 

وألقت مباحث مركز شرطة طوخ بالقليوبية القبض على شاب استولى على مبلغ مليون جنية من شركة ادوية بيطرية كائنة بدائرة المركز وأرشد المتهم عل المبلغ واعترف بارتكابه الواقعة لكون عمه يعمل بالشركة وكان يتردد عليه ويعلم مداخل مخارج الشركة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

 

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من صاحب احدى شركات الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية باكتشافه سرقة مبلع مليون جنيه من الشركة ملكة.

 

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد عنانى مدير المباحث وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز من الى ان وراء ارتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمه يعمل بها .

 

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة القى القبض على المتهم ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون "عمه" موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة ، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه  وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية طوخ محافظة القليوبية مدينة طوخ النيابة العامة

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