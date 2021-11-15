يطارد الزياني والهولندي فاندرليم.. أرقام هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

تعادل منتخب السعودية سلبيا مع مضيفه الأسترالي الخميس الماضي في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ونجح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر فى قيادة السعودية إلى سلسلة انتصارات خلال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

ويطارد هيرفي رينارد الثنائى خليل الزياني الذى سبق له قيادة المنتخب السعودي إلى ١٩ انتصار فى مشواره التدريبي والهولندي فاندرليم صاحب ال ١٧ فوز.

منتخب السعودية لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات الأول بالتصفيات المؤهلة للمونديال وفاز فى 6 مباريات وتعادل فى 2.

فاز منتخب السعودية فى أول 4 مباريات بالدور النهائي وتعادلت مباراة خارج ملعبها أمام أستراليا.

حقق منتخب الأخضر أطول سلسلة انتصارات متتالية بالتصفيات 9 مباريات قبل كسرها بالتعادل السلبي أمام نظيره منتخب استراليا.

الفرنسي هيرفي رينارد حقق على مدار مشواره التدريبي للاخضر 15 فوزا مع منتخب السعودية ويحتاج إلى فوزين ويصبح أكثر مدير فني أجنبي حقق انتصارات مع الأخضر على مر تاريخه والذي يحمله الأن الهولندي فاندرليم برصيد 17 فوزا.

ويفصله 3 انتصارات فقط ويصبح أكثر مدير فني في تاريخ منتخب السعودية يحقق انتصارات بعد خليل الزياني صاحب الـ 19 انتصارا

منتخب السعودية ‏أصبح أول منتخب عربي يحقق الفوز على اليابان مرتين في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويلتقى منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد نظيره منتخب فيتنام غدا الثلاثاء فى إطار تصفيات المونديال.