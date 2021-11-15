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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على منع دخول الموظفين غير المطعمين لمقرات عملهم

صدى البلد

شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح بالدخول لمقر عمله ، تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية ، لافتاً إلى أن المحافظة قد بذلت مجهودات مضنية لتطعيم أكبر عدد من الفئات المستهدفة من خلال مراكز تلقى اللقاح وتنظيم قوافل طبية ثابتة ومتحركة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بحضور نائبة الأستاذ محمد موسي ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام  للمحافظة والمهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة ووكلاء وزارة الصحة والري والكهرباء والشباب والرياضة ومدير مديرية الطرق و رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية و رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء شركات الغاز والاتصالات ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أشمون والشهداء ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام .

حيث وجه المحافظ بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي لمشروع مقرات الشئون الاجتماعية  بمركزي أشمون والشهداء ،و إعداد تقرير للوقوف على المناسب منها وبدء العمل بها بأسرع وقت ، وتابع المحافظ نسب تنفيذ الأعمال بقطاع الصحة والشباب والرياضة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مشروعات الغاز والاتصالات ، مؤكداً على حرصه التام على المتابعة الدورية وإزالة كافة المعوقات للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفق التوقيتات المحددة.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية مسئول المكتب الفني  بالتواصل مع جميع رؤساء الوحدات المحلية وإعداد تقرير بكافة قطع الأراضي المناسبة التي تصلح لإقامة مشروعات تنموية وخدمية للعمل بها مستقبلاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية لقاح كورونا حياة كريمة

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