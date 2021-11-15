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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة الملا تقدم وصفة الموكا لايت لفقدان الوزن.. فيديو

خبيرة التغذية، بسمة
خبيرة التغذية، بسمة الملا

قدمت خبيرة التغذية، بسمة الملا، خلال برنامج "صحتك وبس"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، وصفة الموكا لايت لفقدان الوزن وتحقيق التركيز القوي في بداية اليوم.

 

مقادير وصفة الموكا لايت لـ بسمة الملا:

سكر دايت زيرو

نصف ملعقة فانيليا صغيرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف شوكولاتة دايت من البودر

كوب لبن خالي الدسم

وفي سياق أخر، وجهت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية، نصيحة للرجال السمينة وأصحاب الوزن الزائد بصفة عامة بأن يقوموا بممارسة كرة القدم، معقبة: "اتحرك وانهج يا تخين عشان تطلع ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تحرق الدهون".

 

وأضافت بسمة الملا ، خلال برنامجها "صحتك وبس" المُذاع على فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "هتلاحظ التغيير ده في اللبس، وفي النفس، وفي الحركة، وفي صحتك بصفة عامة".

بسمة الملا فقدان الوزن التركيز القوي وصفة الموكا لايت سكر دايت زيرو

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