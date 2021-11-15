لإظهار الوجه الحقيقي للجمهورية الجديدة.. قضايا النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم مختلفة

نشر الحساب الرسمي لـ منتدى شباب العالم، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو ترويجي جديد للمنتدى القادم، معلنا عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي على الفيديو رسالة لـ الدعوة لحضور المنتدى، تقول: «من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام، مصر».

نسخة مختلفة

وفي هذا الصدد قال الدكتور حامد فارس، الخبير في الشؤون العربية، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ستكون مختلفة عن النسخ الثلاث السابقة لأنها تنعقد بعد عامين من النسخة الثالثة بسبب جائحة فيروس كورونا، وفى هذين العامين شهدت مصر طفرة غير مسبوقة على كل المستويات سواء سياسيا و اقتصاديا.

وأوضح فارس في تصريحات لـ «صدى البلد» ، أن الجمهورية الجديدة التي بناها الرئيس السيسي هي دولة يتمتع المواطن فيها بكرامته من حياة كريمة و سكن مناسب وصحة جيدة ومواكبة تحديات العصر و مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس واخطرها احتلال العقول.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية و قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية جاذبة للاستثمار تمتلك بنية تحتية قوية تضاهي دول أوروبا.

وتابع: "كل هذا لم يحدث إلا بوجود رئيس لديه إرادة سياسية على تعظيم دور الدولة المصرية وإظهار حجم الإنجازات التي تمت على أرض الواقع رئيس قوي أعاد لمصر هيبتها ودورها المحوري الريادي بين دول العالم، وهو ما يتوفر في قياده رشيده وصادقه وهي قيادة الرئيس السيسي الذي اعطى إشارة البدء في تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ليكون فرصة ليتعرف شباب العالم على ما تم في مصر من إعجاز وابهار يحتاج لسنوات وسنوات لتنفيذه وأيضا ليعطى في ثقة كبيرة للدولة المصرية ممثلة في شبابها أمام شباب دول العالم أجمع.

قضايا وموضوعات النسخة الرابعة

ولفت إلى أن القضايا والموضوعات التي من المفترض أن تكون على طاولة المناقشات والبحث في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وهي قضايا المناخ خاصة وان هذه القضية تهدد البشرية جمعاء وأن مصر فازت بحق استضافة قمة المناخ القادمة وهذا يدل على المكان التي وصلت لها الدولة المصرية.

واختتم قائلاً: إن القضايا المطروحة ستشمل أيضا التعليم والصحة في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على العالم أجمع سواء بتوسيع الهوة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وعدم التوزيع العادل للقاحات بين الدول والتي طالب بها الرئيس السيسي في أكثر من محفل دولي، كذلك قضايا ذوي الإعاقة التي تمس عالم أجمع وليس مصر فقط خاصة وأن ذوي الإعاقة لديهم عدة قضايا من أهمها الدمج والتمكين والإتاحة، فضلا عن القضايا الخاصة بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف وغيرها من القضايا التي يجتمع العالم على مناقشتها وقضايا الأمن الغذائي، وبالتالي فإن منتدى شباب العالم وهو فرصة مهمة لإظهار الوجه الحقيقي الجمهورية الجديدة.

منتدى شباب العالم

عقدت مصر منتدى شباب العالم ثلاث مرات فى مدينة شرم الشيخ بداية من عام 2017 حتى عام 2019 وتستكمل نسختها الرابعة في 2021، حيث شارك فى المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الجنسيات والمجالات، حيث اجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات فى مختلف المجالات، وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل وفى حضور عدد كبير من الزعماء وقادة الرأي والفكر حول العالم، تمت مناقشة قضايا دولية حول موضوعات، الهجرة واللاجئين، الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا، العولمة والهوية الثقافية، والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان إلى غير ذلك من موضوعات مهمة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، شهد المنتدى محاكاة لمجلس الأمن الدولي.

واعتمدت الأمم المتحدة، «منتدى شباب العالم» منصة دولية، وذلك تقديراً لإسهامات النسخ الثلاث من المنتدى في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

رسالة سلام وازدهار

منتدى شباب العالم هو منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد، لـ يرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

منتدى شباب العالم، فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرف على مجموعة متنوعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

تجربة خطفت أنظار العالم

تجربة عمرها 3 سنوات، خطفت أنظار العالم أجمع إلى مدن مصر، لم يتوقف قطارها عند المحطة المحلية بل جاب القارات ليحمل مئات الشباب من مختلف الدول، ليستقر منتدى شباب العالم مرة أخرى على أرض مصر.

فعاليات المنتدى في نسخه الثلاث التي بدأت منذ العام 2017 و استمرت لعامين آخرين هما 2018 و2019، شهدت طرح مجموعة جديدة ومتنوعة من القضايا والتحديات على طاولة النقاش بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من صناع القرار حول العالم.

كانت البداية في 25 إبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، بمبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم.

وعلى الفور استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مختلَف دول العالم، ليعبروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل العالم مكانا أفضل للجميع.