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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تشيد بقرار إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة

هالة ابو السعد،
هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، بقرار السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل، مؤكدة أن هذا القرار يُعتبر استكمالا لحقوقها السابقة، والتي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الشهور الماضية، وبالتحديد منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد.

 

وأوضحت هالة ابو السعد خلال البيان الصادر لها، أن إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة يعكس مدي ثقه الدولة المصرية فيها، خاصة وأن هذا القرار يؤكد على دعم الدولة لها إقتصاديًا ، كما يأتى أيضاً اتساقاً مع مساعي الدولة المصرية الحثيثة لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات.

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وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة،  أن المرأة لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.

 

يذكر أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري جاء ضمن مجموعة تعديلات جديدة على ضوابط حوكمة البنوك ومنهجية تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها، أقرها محافظ البنك المركزي المصري ، وشملت ضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل ، وجاءت تلك التعليمات في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.

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