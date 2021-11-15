بعد غياب.. أفشة يقترب من تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

اقترب محمد مجدى أفشة صانع ألعاب منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تشكيل الفراعنة الأساسى لمواجهة الجابون المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة السادسة “الأخيرة” من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.





وتصاعدت فرص أفشة فى التواجد بقوة فى التشكيل الأساسى بعد إصابة عبدالله السعيد وخروجه من المعسكر، وفى حال مشاركة أفشة غدا ستكون هى المرة الأولى التى يشارك فيها أفشة مع كارلوس كيروش مدرب الفراعنة، بعد أن تم استبعاده فى مواجهتى ليبيا بجانب جلوسه على دكة البدلاء خلال مواجهة أنجولا وعدم مشاركته.



وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون؛ حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ومحمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد صبحي (فاركو) ومحمود جاد (إنبي)، والدفاع: أكرم توفيق (الأهلي) وأحمد فتحي (بيراميدز) وأحمد حجازي (الاتحاد السعودي) وأحمد ياسين (البنك الأهلي) وأيمن أشرف (الأهلي) ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد فتوح (الزمالك) ومحمد حمدي (بيراميدز) ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) وحمدي فتحي (الأهلي) وعمرو السولية (الأهلي) وإمام عاشور (الزمالك) ومصطفى فتحي (الزمالك) ومحمد مجدى "أفشة" (الأهلي)، الهجوم: محمد شريف (الأهلي) وأحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) ومصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) ومروان حمدي (سموحة) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).



وحسم منتخب مصر بقيادة مدربه كارلوس كيروش تأهله إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بعد الوصول إلى النقطة 11 محتلا بها صدارة المجموعة عقب تعادله فى المباراة الماضية أمام أنجولا 2/2 التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، ويحتل الجابون المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم يأتى بعده ليبيا فى المركز الثالث بـ 6 نقاط ، ثم أنجولا فى المرتبة الأخيرة.