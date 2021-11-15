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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية تكشف مصير الموظف الرافض لتلقي لقاح كورونا |فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، أن الموظف الذي لم يحصل على لقاح كورونا لن يحق له الدخول لمكان عمله، مشيرا إلى أنه في حال عدم تلقي اللقاح لابد من التقدم بشهادة "بي سي أر" تفيد أن الموظف سلبي الإصابة بفيروس كورونا، وهي مرتبطة بمدة زمنية لا تتعدى الخمس أيام فقط، وتكلفتها مسؤولية الموظفين.

 

وأضاف الدكتور خالد قاسم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر  " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى"، أنه اعتبارا من اليوم لابد وأن يكون جميع الموظفين حاملين لشهادات موثقة من وزارة الصحة تفيد تلقيهم جرعات لقاح كورونا، موضحا أن هناك استقرار في حالة العمل بالجمهورية ولن يحدث أي تأثير بسبب للقرار.

 

وأشار إلى أنه تم تسهيل الحصول على اللقاح من خلال فرق عمل تابعة لوزارة الصحة تواجدت بأماكن عمل الموظفين، خلال أسبوع كامل مضى، وبشكل يومي، منوها إلى أن الموظفين الذين لم يتلقوا رسائل لأخذ اللقاح عليهم التوجه للوحدات المتنقلة وتلقيه في أقرب فرصة. 
 

ونوه إلى أنه في حالة رفض الموظف تلقي جرعات اللقاح ، تقوم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة الحكومية بالتعامل بشكل قانوني مع الموظف.

التنمية المحلية خالد قاسم توك شو كورونا لقاح كورونا

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