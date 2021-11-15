أخبار التكنولوجيا| ميزات خارقة في هاتف شاومي Black Shark 4S Pro.. وفيفو تطلق Vivo Y15A بـ 2500 جنيه

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشفت تسريبات لأول مرة عدد من مواصفات سلسلة هواتف Honor 60 الرائدة من شركة هونر الصينية، والمقرر إطلاقها بعدد من خدمات وتطبيقات شركة جوجل الأمريكية مثل سابقتها هواتف Honor 50 .



أطلقت شركة شاومي الصينية عددا من أفضل وأقوى الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، ولكن يعد هاتف الألعاب Black Shark 4S Pro واحدا من أبرز الهواتف التي قدمتها الشركة، حيث يتمتع الهاتف بأداء جبار نظرا لوجود معالج قوى وبطارية كبيرة وشاشة بمعدل تحديث كبير قادر على تشغيل الألعاب الثقيلة والأفلام بدون تقطيع .



أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا إطلاق هاتفها للفئة المتوسطة Vivo Y15A بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص للغاية أبرزها معالج يقدم أداء قويا وسريعا مع شاشة بتقنية Halo FullView Display ، وبطارية بسعة كبيرة.



عادةً يفسر المستخدمون أن مشكلات هواتف آيفون والتى تتمثل في الشاشات غير المستجيبة أو المتوقفة ، أو التي تتحول إلى اللون الأسود ، بأنها مشكلات رئيسية في الهاتف مثل تلف الهاتف.



أعلنت شركة إنفينيكس رسميا إطلاق هاتفها Infinix Hot 11 Play بعدد من المواصفات الجيدة منها شاشة فائقة الجودة و بطارية كبيرة وأداء قوى بالإضافة إلى سعر رخيص للغاية يناسب الفئة الشبابية.، وذلك في عدد من الأسواق، حيث من المقرر إطلاق الهاتف عالميا خلال الأيام المقبلة.