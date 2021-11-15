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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ميزات خارقة في هاتف شاومي Black Shark 4S Pro.. وفيفو تطلق Vivo Y15A بـ 2500 جنيه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

 تسريبات تكشف لأول مرة مواصفات وموعد إطلاق هواتف هونر Honor 60


كشفت تسريبات لأول مرة عدد من مواصفات سلسلة هواتف Honor 60 الرائدة من شركة هونر الصينية، والمقرر إطلاقها بعدد من خدمات وتطبيقات شركة جوجل الأمريكية  مثل سابقتها هواتف Honor 50 .

 

أفضل هاتف للألعاب.. ميزات خارقة في هاتف شاومي العملاق Black Shark 4S Pro


أطلقت شركة شاومي الصينية عددا من أفضل وأقوى الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، ولكن يعد هاتف الألعاب Black Shark 4S Pro واحدا من أبرز الهواتف التي قدمتها الشركة، حيث يتمتع الهاتف بأداء جبار نظرا لوجود معالج قوى وبطارية كبيرة وشاشة بمعدل تحديث كبير قادر على تشغيل الألعاب الثقيلة والأفلام بدون تقطيع .

 

رسميًا .. فيفو تطلق هاتفها المميز Vivo Y15A بـ 2500 جنيه


أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا إطلاق هاتفها للفئة المتوسطة Vivo Y15A  بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص للغاية أبرزها معالج يقدم أداء قويا وسريعا مع شاشة بتقنية Halo FullView Display ، وبطارية بسعة كبيرة.

 

أفضل طريقة لحل مشكلة الشاشة السوداء في هاتفك الآيفون


عادةً يفسر المستخدمون أن مشكلات هواتف آيفون والتى تتمثل في الشاشات غير المستجيبة أو المتوقفة ، أو التي تتحول إلى اللون الأسود ، بأنها مشكلات رئيسية في الهاتف مثل تلف الهاتف.

 

رسميا.. إنفينيكس تطلق هاتف Infinix Hot 11 Play ببطارية 6000 مللى أمبير


أعلنت شركة إنفينيكس رسميا إطلاق هاتفها  Infinix Hot 11 Play بعدد من المواصفات الجيدة منها شاشة فائقة الجودة و بطارية كبيرة وأداء قوى بالإضافة إلى سعر رخيص للغاية يناسب الفئة الشبابية.، وذلك في عدد من الأسواق، حيث من المقرر إطلاق الهاتف عالميا خلال الأيام المقبلة.    

 

أخبار التكنولوجيا هاتف Black Shark 4S Pro هواتف شاومي فيفو هاتف Vivo Y15A شاشة ايفون السوداء

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