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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يعزز جهود الدولة.. مصطفى مدبولي: اهتمام من الرئيس بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ باللواء سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لمتابعة موقف عمل المجمع.


وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كونه يساهم فى دعم وتعزيز جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى، والشمول المالى، وتنفيذ المزيد من المشروعات الرقمية، التى تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال قواعد بيانات سليمة ومؤمنة.


وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون الكامل بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة مع المجمع، بما يسهم فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التحول الرقمي والشمول المالي. 


وخلال اللقاء، أشار اللواء سامح العكارى إلى جهود المجمع فى بناء قواعد بيانات متكاملة، وفقاً للمعايير الدولية، بما يسهم فى تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، مؤكداً فى هذا الصدد على استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، فيما يتعلق بتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية.


كما أشار رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تعزز من الاعتماد على قدرات المجمع فى تقديم العديد من الحلول التكنولوجية التي تدعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وتناول اللواء سامح العكاري مخطط تنفيذ بناء القواعد البايومترية لصالح حوكمة الخدمات والمستحقات للمواطن بشكل آلى ومؤمن، فضلاً عن منظومة التتبع والتحكم الآلى للمستندات الرسمية، وذلك وفق أعلى معايير التأمين والمطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، مع ربطها بمركزية أنظمة الدفع الإلكتروني ذات الصلة بتلك الحلول.
 

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