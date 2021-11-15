المعدل اليومي دون 40 ألفًا.. روسيا تسجل تراجعًا في إصابات كورونا

بعد شهر من الارتفاعات المتوالية لإصابات فيروس كورونا ، كوفيد19، تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

ووصلت الإصابات المسجلة إلى ما دون الـ39 ألف إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات اليومية الجديدة عند مستوى مرتفع يزيد عن 1.2 ألف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 38.420 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 38.823 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (3789 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2968 حالة)، ومقاطعة موسكو (2666 حالة)، ومقاطعة سامارا (1789 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1211 حالة وفاة، مقابل 1219 وفاة أمس، بينما تماثل 27972 مريضا للشفاء من العدوى أمس.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و109.094 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 256.597 حالة وفاة.