طاقة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى بالقليوبية

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (الحصة – كفر الجمال – العمار – إمياى – طنط الجزيرة – ميت كنانة – أجهود الكبرى – كفر علوان – الصفا – إكياد دجوى – جزيرة الأحرار) مركز طوخ بمحافظة القليوبية خاصة وأن هذه القرى بها كافة الخدمات والمرافق.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقدم طلب الإحاطة، إن كافة القري المذكورة دخل إليها كافة الخدمات والموافق من صرف صحي، مشيرا إلي أن مركز "طوخ" يعد من المراكز الكبري التي تضم 53 قرية و388 عزبة.

وأضاف بدوي، أنه تم الانتهاء من كافة خدمات الصرف الصحي وبالتالي فهي جاهزة لتوصيل الغاز الطبيعي، مستشهدا بقرية "كفر الجمال" التي انتهي الصرف الصحي الخاص بها من 2008، وكذا "الحصة" قريبة من خط الغاز.

من جانبه قال المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، إن "كفر الجمال" في خطة العام المالي 21/22 وسنحاول الدفع بها خلال الربع الأول من عام الخطة، وباقي القري سيتم امدادها بالغاز وفيا لتسلسل القري، فلا نستطيع تخطي قرية عن أخري.

وتعهد جويد بالرد كتابيا بشأن خطة توصيل الغاز لباقي القري المذكورة في طلب النائب أحمد بدوي، بمواعيد تنفيذها.