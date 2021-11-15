نهاية الشوط الأول .. الزمالك يتقدم على مستقبل وطن بهدفين وديًا

انتهى الشوط الأول من لقاء فريق الزمالك الودي أمام مستقبل وطن والمقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وجاءت الأهداف عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقائق ٢٧ و٢٩ من زمن الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كامله من جانب الزمالك، وضغطا مستمرا من اللاعبين.

ولم يشهد مرمى محمد عواد اختبارا حقيقيا إلا في كرات قليلة خلال أحداث الشوط الأول.

وخلال الشوط الأول وفي الدقيقة ٣٧ تعرض حارس مرمى مستقبل وطن إسلام أنور للطرد للاعتراض على الحكم، وقام الزمالك بلفتة طيبة بالسماح لفريق مستقبل وطن بإشراك الحارس الاحتياطي عمر فاروق بحيث يلعب الفريق كاملا.