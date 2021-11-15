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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليف الدكتور محمد بشار بمهام مدير عام مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ

الدكتور محمد بشار
الدكتور محمد بشار

أصدر الدكتور عبد الحكيم محمود محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قراراً حمل رقم 673 لسنة 2021م، بتكليف الدكتور محمد السيد إبراهيم إبراهيم بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر بالمستوي الوظيفي «مدير عام» بتسيير أعمال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون.

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جاء تكليف الدكتور محمد بشار، مديراً لمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، خلفاً للدكتور أيمن عبد الرحيم، مدير المديرية السابق، والذي بلغ السن القانونية للمعاش.

 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد بشار، من القيادات الإدارية المشهود لها بالكفاءة المهنية والإدارية في مجال الطب البيطري.

القرار
القرار
الأقصر محافظة الاقصر محافظة كفر الشيخ الطب البيطري مديرية الطب البيطري

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