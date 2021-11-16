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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لأعمال الصيانة في القليوبية

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها اليوم الثلاثاء اعتبارا من الساعة العاشرة مساءا و حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.
وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظراً لأعمال صيانة وتطهير حوض الاستقبال بمحطة معالجة بنها.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
من ناحية اخري تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية بمدن المحافظة حيث قام  بجولة ميدانية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل المشكلات بحضور الجهاز التنفيذي ومهندسي الموقع والمسئولين عن أعمال التنفيذ وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. 
وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد منطقة ومدخل مساكن الموالح بمدينة بنها بعد تطوير المدخل وتشجيره وتخصيصه لإقامة أكشاك وعربات للمأكولات والمشروبات للشباب، تكون بديلا للأكشاك التي تقام بالمخالفة على نهر النيل والرياح التوفيقي حيث وجه المحافظ السيد رئيس المدينة بالتوسع في أماكن أخرى لاستيعاب أكبر قدر من الشباب، وذلك مساهمة للمحافظة في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة ظاهرة التعدي على الطريق العام والباعة الجائلين واستبدالها بأماكن حضارية لا تعوق الحركة المرورية. 
واستكمل الهجان جولته بتفقد قطعة أرض بمنطقه ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية مرشحة لدراسة لإقامة سوق حضاري عليها. 
وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد مشتل نباتات وأشجار الزينة الخاص بحي غرب شبرا الخيمة حيث وجه المحافظ مسئول المشتل بالتوسع في الزراعات واستغلال المشتل في تشجير مدينة شبرا الخيمة خصوصا بالشوارع العامة وفي الجزر الوسطي وأماكن انتظار المواطنين. 
واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير أنفاق المؤسسة والنيل والزراعة والتي يتم رفع كفائتهم من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومنع تسريب المياه حيث تفقد المحافظ أعمال العزل لنفق ناصر موجها  بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حيث يعد النفق من الأنفاق الحيوية التي تنقل المشاه من والي محطه مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، كما كلف المحافظ أيضا بتغيير خط مياه 600 م  بجانب محطه مترو أنفاق شبرا الخيمة حتى لا يحدث تسريب بالنفق مرة أخرى .

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