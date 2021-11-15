5 ملفات هامة تحدث عنها الرئيسان .. تفاصيل مباحثات السيسي وبوتين هاتفيا

تمتلك مصر وروسيا علاقات تاريخية كبيرة وتعاون مشترك في العديد من المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين، وتتعزز هذه العلاقات بالزيارات والمقابلات المستمرة بين البلدين، حيث استضافت مصر مؤخرا التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة 5 " الذي يعبر عن العلاقات القوية التي تربط البلدين.

اتصال بوتين والسيسي اليوم

وتعزيزا لهذه العلاقات تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفق تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات منها العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الروسي أكد حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين فضلاً عن الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ ثمن الرئيس علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، والتي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.

وقد تمت مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة، حيث عبر الرئيس الروسي عن تقديره للجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات بالمنطقة، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين.

الملفات الهامة بين البلدين

وفي هذا الصدد قال المحلل الاستراتيجي، الدكتور اللواء سمير فرج، إن الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي تناول عدة ملفات أهمها الملف السوري والملف الليبي وملف سد النهضة، وكذلك العلاقات الاقتصادية متمثلة في المنطقة الاستراتيجية بقناة السويس وملف الطاقة النووية بمحطة الضبعة التي تقوم بتصنيعها روسيا.

الملف السوري

وعن الملف السوري وعلاقته بروسيا ومصر، أضاف فرج في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن روسيا تتحكم حاليا في أقدار الدولة السورية، كما أنها قدمت المساعدة للرئيس السوري بشار الأسد للقضاء على عناصر تنظيم داعش في البلاد.

ولفت فرج إلي أن روسيا لديها الآن قاعدتان في سوريا وهما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، لذلك فأن روسيا بتتحكم في السياسة السورية بشكل كبير.

وعن علاقاتها بمصر، أشار فرج إلى أن عودة الدولة السورية إلى الحاضنة العربية واستقرار الأوضاع بها أمر يهم الدولة المصرية والوطن العربي، وشاهدنا بوادر هذه العودة مع زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا في الآونة الأخيرة.

ملف سد النهضة

وبالنسبة للمحادثات بين مصر وروسيا عن سد النهضة، أوضح المحلل الاستراتيجي، أن الرئيس السيسي يحاول تجميع التوافق الدولي على حق مصر في مياه النيل والوصول إلى حل عادل وملزم لكل الأطراف يضمن حقوق مصر من المياه.

وأضاف فرج أن الموقف الروسي المخيب في مجلس الأمن بالنسبة لسد النهضة كان يرجع إلى أن روسيا والصين لم يرحبوا عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن لأن لديهم أيضا صراعات علي المياه مع دول أخرى، ولا يريدون فتح ملف المياه في مجلس الأمن حتى لا تتجرأ الدول الأخري مثل فيتنام وتقديم شكواهم إلى مجلس الأمن.

وتابع: "ولكن روسيا تدعم الموقف المصري وتدعم حق مصر في مياه النيل والتوصل إلى اتفاق ملزم وعادل بين جميع الأطراف".

الملف الليبي

وبخصوص الملف الليبي، قال فرج إن روسيا تدعم أحد الأطراف المتصارعين في ليبيا حاليا، كما أن لديها عناصر مسلحة في ليبيا تمثلت في مجموعة فاجنر.

وأضاف أن الموقف المصري في ليبيا يدعم خروج المرتزقة المسلحين من ليبيا ومنهم مجموعة فاجنر الروسية، لذلك هناك تنسيق بين الجانب المصري والروسي في هذا المجال.

وتابع: "كما أن مصر تأمل في الدعم الروسي للانتخابات الليبية القادمة في 24 ديسمبر المقبل".

محطة الضبعة النووية

وعن محطة الضبعة النووية، أضاف فرج أن محطة الضبعة يقوم روسيا الآن باستكمال المنشآت بها وفقا لتصريحات الرئيس السيسي بأن يأمل أن تتم المنشآت وفقا للجدول الزمني المحدد وعدم تأخره لأي سبب كان.

وشدد فرج على أن محطة الضبعة النووية هي محطة للطاقة النووية سلمية توليد الكهرباء وليس لها علاقة بالأسلحة النووية، مشيرا إلى أن العالم أجمع لديه محطات نووية تستخدم لتوليد الكهرباء وليس هناك اعتراض على المحطة النووية المصرية.