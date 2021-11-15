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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل تصنيع أول ميكروباص كهربائي بمكون محلي بنسبة 80%.. فيديو

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توقيع عقد مع شركة مصرية لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة، مضيفا أن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع الأتوبيس الكهربائي للاستخدام المحلي والتصدير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة المصرية تتعاون مع شركة أوروبية وطورتا أبحاثا خاصة بإنتاج السيارات.

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وأوضح أنه سيتم تصنيع أول ميكروباص كهربائي بمكون محلي بنسبة 80 %، حيث لا يتم استيراد سوى الموتور الكهربائي وثمنه 7 % والجهاز المسئول عن تحويل التيار المباشر إلى المتردد.

وأضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تمت تسوية المستحقات لـ 50 عاملا بشركة الحديد والصلب، وسوف يتمكنون من صرف الأموال خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن أكثر من 3 آلاف عامل بالحديد والصلب سجلوا أسماءهم لتسوية المستحقات، من إجمالي أكثر من 5 آلاف عامل، موضحا أن صرف المستحقات سيتم الانتهاء منه خلال شهر ونصف .

ولفت إلى وجود شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج بعد تطويرها، وسيتم التشغيل التجريبي لهذه المصانع بحلول أغسطس 2022.
 

قطاع الاعمال العام مال واعمال اخبار مصر سيارة كهربائية ذاتية القيادة صناعة السيارات

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