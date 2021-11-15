تفاصيل تصنيع أول ميكروباص كهربائي بمكون محلي بنسبة 80%.. فيديو

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توقيع عقد مع شركة مصرية لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة، مضيفا أن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع الأتوبيس الكهربائي للاستخدام المحلي والتصدير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة المصرية تتعاون مع شركة أوروبية وطورتا أبحاثا خاصة بإنتاج السيارات.



وأوضح أنه سيتم تصنيع أول ميكروباص كهربائي بمكون محلي بنسبة 80 %، حيث لا يتم استيراد سوى الموتور الكهربائي وثمنه 7 % والجهاز المسئول عن تحويل التيار المباشر إلى المتردد.

وأضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تمت تسوية المستحقات لـ 50 عاملا بشركة الحديد والصلب، وسوف يتمكنون من صرف الأموال خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن أكثر من 3 آلاف عامل بالحديد والصلب سجلوا أسماءهم لتسوية المستحقات، من إجمالي أكثر من 5 آلاف عامل، موضحا أن صرف المستحقات سيتم الانتهاء منه خلال شهر ونصف .

ولفت إلى وجود شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج بعد تطويرها، وسيتم التشغيل التجريبي لهذه المصانع بحلول أغسطس 2022.

