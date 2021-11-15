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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد منع غير الملقحين.. الصحة: لم نرصد نسبة غياب مرتفعة بين الموظفين..فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، متابعة تنفيذ قرار منع دخول الموظفين لمقار عملهم  في وزارة التعليم العالي والجامعات ووزارة الصحة بدون تلقي لقاح كورونا.

 

وأضاف “عبد الغفار”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، “نسب الغياب في ديوان عام الوزارة لم تكن مرتفعة، وذلك يدل على حصول معظم الموظفين على لقاح كورونا، مؤكدا ”لم نرصد نسبة غياب مرتفعة بين الموظفين".


وتابع متحدث الصحة "الموظف يقدم شهادة تلقي اللقاح أو شهادة pcr تفيد بعدم حصوله على لقاح كورونا".

 

وأشار إلى أن "تزوير شهادة الـ pcr يعد تزويرا في أوراق رسمية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون". 
 

الصحة لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا اخبار التوك شو

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