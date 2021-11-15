عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيلة القوى العاملة بالنواب: تعيين المرأة في مجالس إدارة البنوك انتصار لها

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوين على الأقل، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر انتصارًا للمرأة المصرية واستكمالا لحقوقها في المجتمع.

وأوضحت سولاف درويش خلال البيان الصادر لها، أن المرأة المصرية أكثر تمكيناً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت قادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد، مؤكدة أن دور النساء يعتبر دور حيوي في شتي المجالات سواء الاقتصادية والسياسية، حيث أن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأشارت وكيلة القوى العاملة إلى أهمية إشراك النساء في الصفوف الأولي في مؤسسات الدولة بوجودها في مواقع صنع القرار وفي مختلف القطاعات، لافتة إلى أن المرأة شريك أساسي وفعال فى المجتمع، حيث إن المرأة المصرية هي بطلة كل النجاحات والإنجازات التي تم إنجازها مؤخرا والقادمة.

يذكر أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري جاء ضمن مجموعة تعديلات جديدة على ضوابط حوكمة البنوك ومنهجية تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها، أقرها محافظ البنك المركزي المصري ، وشملت ضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل ، وجاءت تلك التعليمات في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.

القوى العاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي سولاف درويش محافظ البنك المركزى المرأة المصرية البنك المركزي المصري عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

الألوان الممنوعة عن المرأة عند الحداد على المتوفى.. أزهري يوضح

جمال القليوبي: مصر الأولى أفريقيا في إنتاج الغاز وجاهزة لإعادة تصنيعه..فيديو

جيف بيزوس: الناس سيولدون بالفضاء ويزورون الأرض في الإجازات

مقتل 68 واستقالة قائد الجيش.. تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور | فيديو

التحالف يوضح سبب إعادة تمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي في اليمن

فيراري تكشف عن سيارة BR20 الوحيدة والفريدة من نوعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

دعاء قضاء الدين بعد صلاة المغرب.. 15 كلمة تسد ديونك وتغنيك عن الفقر

خلال اعتماد السفير الجديد.. أمير قطر يوجه رسالة للرئيس السيسي

فرجاني ساسي على أعتاب أهلي جدة .. تفاصيل

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

بالأسماء.. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 أيام.. كيف نجح الانتربول في ضبط قاتل صديقته الاسترالية وحرق جثتها بحلوان؟

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

فيديو

البابا تواضروس يكشف كواليس اجتماع بيان 3 يوليو ورده على تهديدات أهل الشر

بنصوم ونصلي ونحتفل بمولد النبي.. نجوم أقباط هاجموا زكريا بطرس

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ