الصحة: لدينا لقاحات تكفي لـ تطعيم 40 % من المصريين.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر لديها حوالي 72 مليون جرعة من اللقاحات سواء كانت لقاحات يتم توريدها أو يتم تصنيعها في مصر.

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "مصر تحصل على مختلف أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها في العالم ".

وتابع:" لدينا كميات من اللقاحات تكفي لتطعيم 40 % من المصريين، وهناك خطة أسبوعية وشهرية لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" بالفعل تم تخفيض الفئة العمرية للتطعيم وتم البدء في التسجيل للفئة العمرية من 15 لـ 18 سنة للحصول على اللقاح".

ولفت عبد الغفار :" نتابع بشكل مستمر التغيرات التي تحدث في فيروس كورونا عالميا، ومصر مازالت في الموجة الرابعة ".