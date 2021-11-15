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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جيف بيزوس: الناس سيولدون بالفضاء ويزورون الأرض في الإجازات

جيف بيزوس
جيف بيزوس

توقع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة «بلو أوريجن» (Blue Origin)، أن يكون الفضاء منزل البشرية في المستقبل، وأن الناس سيزورون الأرض في إجازاتهم فقط.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أدلى بيزوس بتوقعاته خلال مناقشة حول سياسة الفضاء الأمريكية شارك فيها مدير وكالة «ناسا» بيل نيلسون، ومديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز.

 وقال بيزوس: «في القرون المقبلة، سيولد الناس في الفضاء وسيكون موطنهم الأول، حيث إنهم سيعيشون في أسطوانات عملاقة عائمة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى مليون شخص وتحتوي على أنهار وغابات وحياة برية ثم يزورون الأرض في إجازاتهم، أو كما نزور الحدائق الآن».

وأضاف ثاني أغنى رجل في العالم: «ستكون بعض المناطق خالية من الجاذبية للسماح للسكان بالطيران بشكل ترفيهي، وقد يحاكي البعض الآخر مدن الأرض الكبرى».

وتابع: «هذه المستعمرات الفضائية ستكون المأوى الأفضل للإنسان، حيث لا يوجد مطر ولا زلازل. وسيرغب الناس في العيش بها».

كما لفت بيزوس إلى أن اسم شركته «Blue Origin»، يشير إلى فكرة أن الأرض هي نقطة أصل البشرية، وليس مصيرها النهائي.
 

بيزوس الفضاء الأرض ناسا نيلسون

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