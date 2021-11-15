قرر إقالة وزير الدفاع.. رئيس أرمينيا يتهم أذربيجان بالاعتداء على أراضي بلاده

اتهم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، قوات جارته أذربيجان، اليوم "الاثنين"، بانتهاك الحدود مع أرمينيا والدخول إلى أراضيها، وقرر إقالة وزير الدفاع، ارشاك كارابيتيان، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال باشينيان، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الأرميني: "منذ يوم أمس أجرينا عدة اجتماعات ومناقشات، وكان موضوع المناقشات يتمثل في حقيقة دخول القوات الأذربيجانية إلى أراضي أرمينيا في أحد الجوانب الشرقية للحدود الأرمنية الأذربيجانية".

وتابع: "دعوت اليوم كارابيتيان وشكرته على العمل الذي قام به في منصب وزير الدفاع، وقلت إنني أقدر عمله، لكن بسبب الأوضاع التي تشكلت حاليا اتخذت قرارا بأنه يجب أن يحدث تغيير لوزير الدفاع".

وسبق أن أعلن مجلس الأمن القومي في أرمينيا أن الواقعة حدثت أمس الأحد لكن قوات أذربيجان غادرت منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الخارجية في أذربيجان إن قواتها تمارس أنشطتها على الأراضي السيادية للبلاد واتهمت أرمينيا بتنفيذ أعمال "استفزازية".

ويمثل الحادث تصعيدا للتوتر بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين واللتين خاضتا حربا استمرت 44 يوما العام الماضي بسبب نزاعهما حول إقليم قرة باغ، وأسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 6500 شخص وانتهت بالتوصل إلى اتفاق بوساطة روسيا أكد عمليا نصر أذربيجان، التي استعادت نحو ثلثي الأراضي التي خسرتها في التسعينيات.