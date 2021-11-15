عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ حمادة هلال على السوشيال ميديا ..صور

صدى البلد

نشر الفنان حمادة هلال صورتين له ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”. 

علق حمادة هلال قائلا “ مساء الهنا على الحبايب  ”.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية أغنية "أم أحمد"، التي طرحها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب ولاقت نجاحًا كبيرا.


وشارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، والعمل بطولة النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

احتفل الفنان حمادة هلال  مع الأيتام وذوي القدرات الفائقة من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية  بسنت سمعان باسم " لحظة بالعمر كله " التي حققت رواجا كبيرا علي شبكة التواصل الاجتماعي.

 

أكد حمادة هلال أن هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الفائقة ؛ وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.

 

ويضيف أن هذه المبادرة تقوم بمساعدتهم و تشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفير  سبل الراحة والسعادة خاصة أن هذه الفئات لا تحتاج منا فقط الاكل والشرب انما قضاء وقت معهم وإتاحة فرص الترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والاحساس بالفرحة . كما أن  المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضا.

حمادة هلال

ترشيحاتنا

الألوان الممنوعة عن المرأة عند الحداد على المتوفى.. أزهري يوضح

جمال القليوبي: مصر الأولى أفريقيا في إنتاج الغاز وجاهزة لإعادة تصنيعه..فيديو

جيف بيزوس: الناس سيولدون بالفضاء ويزورون الأرض في الإجازات

مقتل 68 واستقالة قائد الجيش.. تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور | فيديو

التحالف يوضح سبب إعادة تمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي في اليمن

فيراري تكشف عن سيارة BR20 الوحيدة والفريدة من نوعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

دعاء قضاء الدين بعد صلاة المغرب.. 15 كلمة تسد ديونك وتغنيك عن الفقر

خلال اعتماد السفير الجديد.. أمير قطر يوجه رسالة للرئيس السيسي

فرجاني ساسي على أعتاب أهلي جدة .. تفاصيل

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

بالأسماء.. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 أيام.. كيف نجح الانتربول في ضبط قاتل صديقته الاسترالية وحرق جثتها بحلوان؟

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

فيديو

البابا تواضروس يكشف كواليس اجتماع بيان 3 يوليو ورده على تهديدات أهل الشر

بنصوم ونصلي ونحتفل بمولد النبي.. نجوم أقباط هاجموا زكريا بطرس

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ