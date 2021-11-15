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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..علاج الشلل بحقنة واحدة في 4 أسابيع..استخدامات مدهشة لقشر البرتقال

علاج الشلل
علاج الشلل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حفنة من الفستق تخفض مستوي الكوليسترول بنسبة 10% بالجسم

يعد الفستق من أهم أنواع المكسرات التي تحتوي على فوائد عديدة لصحة الإنسان من بينها خفض نسبة الكوليسترول فى الدم.

قالت الدكتورة ألينا باريدو خبيرة التغذية الروسية، أن هناك عدد كبير من الفوائد الصحية التى يحصل عليها الإنسان عند تناول حفنة من الفستق يوميا.

لاتستغني عنه بعد اليوم.. استخدامات مدهشة لقشر البرتقال

إذا كنت قد انتهيت من تناول البرتقال ، فلا تتخلص من قشر البرتقال ما قد تعتقده هو أن نفايات الطعام الشائعة لها في الواقع عدد غير قليل من الاستخدامات الأنيقة في جميع أنحاء المنزل. 

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نصيحة غريبة لعلاج نزلات البرد.. بدون أدوية

تتسبب البكتيريا والفيروسات في نزلات البرد والإنفلونزا ، مما يعني أنه من الصعب تجنب الإصابة بها  ومع ذلك ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتسريع عملية الشفاء  بما في ذلك علاج واحد غريب.

دراسة جديدة: علاج الشلل بحقنة واحدة في 4 أسابيع

توصلت دراسة جديدة لعلاج فعال للشل عن طريق الحقن يستخدم "الجزيئات الراقصة" لعكس الشلل وإصلاح الأنسجة بعد إصابات الحبل الشوكي الشديدة، الناتجة عن الحوادث.

الكوليسترول نزلات البرد شلل قشر البرتقال علاج الشلل

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