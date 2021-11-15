نشرة المرأة والصحة..علاج الشلل بحقنة واحدة في 4 أسابيع..استخدامات مدهشة لقشر البرتقال

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعد الفستق من أهم أنواع المكسرات التي تحتوي على فوائد عديدة لصحة الإنسان من بينها خفض نسبة الكوليسترول فى الدم.

قالت الدكتورة ألينا باريدو خبيرة التغذية الروسية، أن هناك عدد كبير من الفوائد الصحية التى يحصل عليها الإنسان عند تناول حفنة من الفستق يوميا.

إذا كنت قد انتهيت من تناول البرتقال ، فلا تتخلص من قشر البرتقال ما قد تعتقده هو أن نفايات الطعام الشائعة لها في الواقع عدد غير قليل من الاستخدامات الأنيقة في جميع أنحاء المنزل.

تتسبب البكتيريا والفيروسات في نزلات البرد والإنفلونزا ، مما يعني أنه من الصعب تجنب الإصابة بها ومع ذلك ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتسريع عملية الشفاء بما في ذلك علاج واحد غريب.

توصلت دراسة جديدة لعلاج فعال للشل عن طريق الحقن يستخدم "الجزيئات الراقصة" لعكس الشلل وإصلاح الأنسجة بعد إصابات الحبل الشوكي الشديدة، الناتجة عن الحوادث.