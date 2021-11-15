آداب عين شمس توجه غير الحاصلين على لقاح كورونا لمركز التطعيم بالكلية

شهد اليوم الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس وبرفقته الدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عملية دخول منتسبي الكلية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال والتأكد من توافر ما يفيد تلقيهم الجرعة الأولى على الأقل من التطعيم ضد فيروس كوفيد ١٩ .

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، القائم بأعمال وزير الصحة ، و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتطبيقا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذى بدأ تنفيذه اليوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ على مستوى مؤسسات الدولة و يقضى بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.

وأشار عميد الكلية إلى أنه يتم توجيه من لم يسبق له التطعيم إلى نقطة التطعيم بالكلية لإجراء خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة ثم التسجيل على قاعدة البيانات بالكلية ثم تلقي اللقاح الأمر الذى لا يستغرق الكثير من الوقت .

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى أن الكلية كانت سباقة في تنفيذ قرارات الجامعة في تطعيم الطلاب وجميع منتسبيها قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ يوميا بمركز التطعيم بالكلية بالتعاون مع الفريق الطبي من مركز الطب الوقائي بجامعة عين شمس والمركز الطبى بالكلية.