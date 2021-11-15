عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس توجه غير الحاصلين على لقاح كورونا لمركز التطعيم بالكلية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهد اليوم الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب  بجامعة عين شمس  وبرفقته الدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عملية دخول منتسبي الكلية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال والتأكد من توافر ما يفيد تلقيهم الجرعة الأولى على الأقل من التطعيم ضد فيروس كوفيد ١٩ .

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، القائم بأعمال وزير الصحة ، و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتطبيقا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذى بدأ تنفيذه اليوم ١٥ نوفمبر  ٢٠٢١ على مستوى مؤسسات الدولة و يقضى بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.

وأشار عميد الكلية إلى أنه يتم توجيه من لم يسبق له التطعيم إلى نقطة التطعيم بالكلية لإجراء خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة ثم التسجيل على قاعدة البيانات بالكلية  ثم تلقي اللقاح الأمر الذى لا يستغرق الكثير من الوقت .

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى أن الكلية كانت سباقة في تنفيذ قرارات الجامعة في تطعيم الطلاب وجميع منتسبيها قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ يوميا بمركز التطعيم بالكلية بالتعاون مع الفريق الطبي من مركز الطب الوقائي بجامعة عين شمس والمركز الطبى بالكلية.

التعليم العالي وزير الصحة وزير التعليم فيروس كورونا البحث العلمي

ترشيحاتنا

ماعنديش أوبشن أشجع غيره.. تامر أمين يفتح النار على مشجعي المنتخب.. فيديو

الدرندلي : خالد مرتجي غير كلامه.. وحزين بسبب ما فعله

تهدد إسرائيل.. نشر وثائق “سرية للغاية” تفضح جيش الاحتلال

حديث رئيس وزراء بريطانيا عن الفساد يثير الجدل.. هل تطيح الفضائح الأخيرة بـ جونسون؟

موقف متأزم.. تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة أيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم

البحوث الإسلامية: المصريون نسيج واحد ولن ينجح دعاة الفتن في بث الفرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

دعاء قضاء الدين بعد صلاة المغرب.. 15 كلمة تسد ديونك وتغنيك عن الفقر

خلال اعتماد السفير الجديد.. أمير قطر يوجه رسالة للرئيس السيسي

فرجاني ساسي على أعتاب أهلي جدة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 أيام.. كيف نجح الانتربول في ضبط قاتل صديقته الاسترالية وحرق جثتها بحلوان؟

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

فيديو

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

البابا تواضروس يكشف كواليس اجتماع بيان 3 يوليو ورده على تهديدات أهل الشر

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ