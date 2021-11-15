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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يتعهد بتقديم خدمات مميزة ومتكاملة لأعضاء النادي الأهلي

قائمة الخطيب
قائمة الخطيب

 أكدت قائمة محمود الخطيب، المرشحة بانتخابات مجلس النادي الأهلي، أن تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية من بين أهم الملفات في برنامجها الانتخابي.

 

وأشارت إلى أن هناك ملف شامل يتضمن إنشاء مناطق جديدة للمطاعم "فوت كورت" لتقديم وجبات غذائية متكاملة بأسعار ‏مناسبة لكافة الأعضاء استجابة لرغباتهم خاصة أن أغلبهم يقضي معظم ساعات اليوم داخل ‏النادي مع ابنائهم الذين يمارسون الألعاب الرياضية المختلفة سواء الفردية أو الجماعية.

 

‏ ويشتمل البرنامج الانتخابي للقائمة على إنشاء مناطق جديدة لألعاب الأطفال والعمل على ‏تيسير حجز الرحلات خاصة لكبار السن، وتكثيف الأنشطة الثقافية والاجتماعية داخل النادي ‏إلى جانب تكثيف أنشطة الأطفال والشباب خلال أجازتي نصف العام ونهاية العام الدراسي.‏ 

 

وتولى قائمة الخطيب اهتماما كبيرًا بالمرأة خلال برنامجها الانتخابي والذي يتضمن اقامة ‏ندوات تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرأة وتكثيف ندوات التوعية بصحة المرأة وأسرتها من خلال وجود محاضرين ‏متخصصين.‏

 

وتقوم قائمة الخطيب باستعراض برنامجها الانتخابي كاملا خلال ندواتها التي تبدأ في الرابعة ‏عصر يوم الأربعاء 17 نوفمبر بفرع الشيخ زايد، والسابعة مساء الخميس 18 نوفمبر بفرع ‏مدينة نصر، والسابعة مساء الأحد 21 نوفمبر في مقر الجزيرة وذلك بعد التنسيق مع مندوبي ‏المرشحين لمنصب الرئيس في انتخابات الأهلي، المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر الجاري ‏بمقر النادي الجزيرة، وتحديد موعد الندوات الخاصة بكل منهما، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة ‏الخاصة بالنادي.‏

 

وتضم قائمة محمود الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي ‏أميناً ‏صندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند ‏مجدي ‏ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ‏ومي ‏عاطف

خالد مرتجي الجمعيه العموميه محمود الخطيب طارق قنديل أعضاء الجمعية العمومية

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