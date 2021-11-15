خطوة عظيمة.. مؤسس "خليها تصدي" يعلق على قرار حماية المستهلك |فيديو

ملصق السيارات..

وجه محمد راضي مؤسس حملة خليها تصدي، الشكر لـ جهاز حماية المستهلك على إصدار قرار بإلزام التجار واصحاب معارض السيارات بوضع ملصق بسعر السيارة ومواصفاتها للحد من الأوفر برايس .



وقال محمد راضي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ": " قرار نادينا به منذ فترة كبيرة وتنفيذه خطوة عظيمة ".

وأضاف محمد راضي: "من أجل جني ثمار هذا القرار لابد من زيادة الوعي لدى المستهلك بحقوقه أثناء شراء أي سيارة ".

وتابع محمد راضي: "على المستهلك عدم القبول بأي حل آخر يدفعه لشراء سيارة بأوفر برايس، ويجب على أي مستهلك أن يبلغ عن أي معرض أو تاجر يبيع السيارة باوفر برايس ".