خطوة عظيمة.. مؤسس "خليها تصدي" يعلق على قرار حماية المستهلك |فيديو

وجه محمد راضي مؤسس حملة خليها تصدي، الشكر لـ جهاز حماية المستهلك على إصدار قرار بإلزام التجار واصحاب معارض السيارات بوضع ملصق بسعر السيارة ومواصفاتها للحد من الأوفر برايس .
وقال محمد راضي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ": " قرار نادينا به منذ فترة كبيرة وتنفيذه خطوة عظيمة ".
وأضاف محمد راضي: "من أجل جني ثمار هذا القرار لابد من زيادة الوعي لدى المستهلك بحقوقه أثناء شراء أي سيارة ".
وتابع محمد راضي: "على المستهلك عدم القبول بأي حل آخر يدفعه لشراء سيارة بأوفر برايس، ويجب على أي مستهلك أن يبلغ عن أي معرض أو تاجر يبيع السيارة باوفر برايس ".