بسنت شوقي تهنئ زوجها محمد فراج بـ عيد ميلاده: أطيب وألذ وأصعب رزق

نشرت الفنانة بسنت شوقي عدة صور لها مع زوجها الفنان محمد فراج، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام ».

وهنأت الفنانة بسنت شوقي زوجها الفنان محمد فرج بـ عيد ميلاده من خلال الصور قائلة: " كل سنة وأنت ألذ وأطيب وأجمل وأصعب رزق .. حبيب القلب والعقل والروح".

يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

زواج بسنت شوقي

عقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.