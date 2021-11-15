ضربة قاصمة للإخوان.. رد ناري من وزير الأوقاف على منع التبرعات بالمساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صورة صناديق جمع الأموال بالمساجد غير قانونية، مضيفا أنه لم يتم منع التبرعات ولكن وضعنا ضوابط لكي تكون قانونية.

وأشار محمد مختار جمعة، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامجه علي مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إلى أن تم السماح بالتبرعات داخل المساجد في الأمور الصغيرة بشرط التسجيل بدفتر المسجد، منوها إلى أن هناك حساب مركزي لمن يرغب في التبرع للمساجد.



وأكمل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن من حق مجلس ادارة أي مسجد أن يكون له حساب بالبنوك للتبرع له، مستدركا أن مسجدي الحسين والسيدة نفيسة لديهما حسابات خاصة ويمكن التبرع لهما.



وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أنه لن يتم السماح بتحصيل أموال من المساجد حتى لو كانت بشأن الجزامات، متابعا أن محافظ جنوب سيناء ألغى الصناديق تماما في مساجد المحافظة.



وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ن محافظات بالكامل أكدت أنه لا يوجد صناديق في المساجد بها، لافتا إلى أن 143 مليون جنية تم جمعها من صكوك الأضاحي العام الماضي.



وتابع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إلغاء صناديق التبرعات ضربة قاصمة للإخوان الإرهابيين والجماعات المتطرفة، موضحا أن هناك 10% من عائد صناديق النذور تحصل عليه المشيخة العامة للطرق الصوفية.